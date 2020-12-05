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Быстров недоволен вопросами корреспондента Сулейманову после матча «Краснодар» — «Ротор»

21:08
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу над «Ротором» в 17-м туре Тинькофф-РПЛ. Форвард оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

— Конечно, нужно было победить в чемпионате, — сказал Сулейманов в эфире «Матч Премьер». — Надо набирать очки и подниматься вверх. Конечно, я рад.

— Недоработал корреспондент. Плохие вопросы задавал, — добавил бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров в эфире телеканала. — Какие надо было? Потом скажу.

Краснодар — Ротор

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