Быстров недоволен вопросами корреспондента Сулейманову после матча «Краснодар» — «Ротор»
21:08
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу над «Ротором» в 17-м туре Тинькофф-РПЛ. Форвард оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.
— Конечно, нужно было победить в чемпионате, — сказал Сулейманов в эфире «Матч Премьер». — Надо набирать очки и подниматься вверх. Конечно, я рад.
— Недоработал корреспондент. Плохие вопросы задавал, — добавил бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров в эфире телеканала. — Какие надо было? Потом скажу.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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