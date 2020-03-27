«Быстрее справиться с болезнью». Евсеев поддержал Игоря Николаева

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал известного певца Игоря Николаева, у которого была диагностирована пневмония.

Днем ранее Николаева доставили в Коммунарку с подозрением на коронавирус.

— Расстроила новость: Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус, — написал Евсеев в Instagram. — Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало — Игорь болельщик «Локомотива», хотя в последние годы на стадионе его не видели. Но он действительно любит футбол, всегда очень тепло поддерживал наш «золотой состав» «Локо», выступал для нас. Кроме того, он наш сосед в Юрмале.

Игорь, здоровья! Быстрее справиться с болезнью и вернуться к близким, на сцену, на стадион.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.