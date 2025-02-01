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Сегодня, 14:52

Бышовец считает, что переход в «Зенит» будет риском для Сильянова

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал о будущем крайнего защитника «Локомотива» Александра Сильянова.

«Сильянов проводит неплохой сезон в «Локомотиве», с каждой игрой набирается опыта. В клубе хорошая обстановка, есть перспективы побороться за интригу в чемпионате. Сильянову надо доиграть сезон в «Локомотиве», если есть такая возможность. Только в конце сезона нужно принимать решение.
Переход, например, в «Зенит» будет риском, учитывая высокую конкуренцию в команде. Ведь у него нет гарантий, что он быстро адаптируется и будет играть в основном составе. Поэтому Сильянову надо остаться в «Локомотиве» до конца чемпионата и не подводить команду. Это будет рационально», — заявил Бышовец Legalbet.ru.

Ранее стало известно, что «Локомотив» сообщил «Зениту» стоимость Сильянова. Железнодорожники хотят выручить с трансфера футболиста 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Сильянов провел за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
Александр Сильянов
Анатолий Бышовец
ФК Локомотив (Москва)
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«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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