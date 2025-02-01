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Сегодня, 13:09

В «Спартаке» прокомментировали резкие высказывания Кокорина в адрес РПЛ

Камила Абдурахманова
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Защитник «Спартака» Никита Чернов выразил несогласие со скандальными высказываниями российского форварда «Ариса» Александра Кокорина, который критически высказался об уровне РПЛ.

«Уровень, возможно, где-то и просел, если сравнивать с ребятами, с которыми я когда-то начинал. Потом мы лет через 20 скажем, что нынешние игроки были чуть сильнее следующего поколения. А если Кокорин так считает, то ничего страшного в этом нет. Переживем!» — приводит слова Чернова «Чемпионат».

В недавнем интервью Александр Кокорин поделился своими мыслями о периоде карьеры в «Спартаке». Он признался, что подписал контракт с клубом, чтобы сделать своеобразный вызов «Зениту». Кроме того, футболист не стеснялся в выражениях, назвав РПЛ «не самым приятным турниром».

Кокорин успел поиграть в российских клубах «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году он перешел в итальянскую «Фиорентину», но не смог закрепиться в составе. Летом 2022 года он отправился на правах аренды в кипрский «Арис». За один сезон форвард сыграл в 27 матчах местного чемпионата и забил 11 мячей. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», где продолжает выступать.

Источник: Чемпионат
Александр Кокорин
Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
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«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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