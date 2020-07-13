«Было легкое волнение сначала». 19-летний Прохин рассказал дебюте за «Зенит» в РПЛ
19-летний защитник «Зенита» Данила Прохин поделился эмоциями от дебютного матча в Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:1).
— Это мой дебют в РПЛ и в стартовом составе, потому что с «Томью» в кубковом матче выходил на замену, — цитирует Прохина сайт «Зенита». — Само собой, было легкое волнение сначала, надо было влиться в игру, немного успокоиться. На первых минутах сделал пару точных передач своим и почувствовал уверенность. Думаю, все прошло хорошо.
В матче с «Томью» уже все было сделано, я должен был просто выйти и показать себя, провести на поле 18 минут. А тут чемпионат России, каждый хочет забрать три очка, тем более «Ахмат», его турнирное положение обязывает. Хозяева выходили только за победой, но и мы не должны никому уступать и всегда рассчитываем на успех.
Я рад, что весь год находился в этом коллективе и видел, как все хотели стать чемпионами и все вместе шли к этому. Счастлив, что мы добились своего. Конечно, мне бы хотелось внести больший вклад в общее дело своими минутами на поле.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-07-13-danila-prokhin-akhmat-vykhodil-tolko-za-pobedoy-no-my-ne-dolzhny-nikomu-ustupat-i-vsegda-rasschityva.htm