«Было легкое волнение сначала». 19-летний Прохин рассказал дебюте за «Зенит» в РПЛ

19-летний защитник «Зенита» Данила Прохин поделился эмоциями от дебютного матча в Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:1).

— Это мой дебют в РПЛ и в стартовом составе, потому что с «Томью» в кубковом матче выходил на замену, — цитирует Прохина сайт «Зенита». — Само собой, было легкое волнение сначала, надо было влиться в игру, немного успокоиться. На первых минутах сделал пару точных передач своим и почувствовал уверенность. Думаю, все прошло хорошо.

В матче с «Томью» уже все было сделано, я должен был просто выйти и показать себя, провести на поле 18 минут. А тут чемпионат России, каждый хочет забрать три очка, тем более «Ахмат», его турнирное положение обязывает. Хозяева выходили только за победой, но и мы не должны никому уступать и всегда рассчитываем на успех.

Я рад, что весь год находился в этом коллективе и видел, как все хотели стать чемпионами и все вместе шли к этому. Счастлив, что мы добились своего. Конечно, мне бы хотелось внести больший вклад в общее дело своими минутами на поле.