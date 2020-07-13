РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Было легкое волнение сначала». 19-летний Прохин рассказал дебюте за «Зенит» в РПЛ

13 июля 2020, 15:00
Данила Прохин (слева). Фото ФК «Зенит»
Данила Прохин (слева). Фото ФК «Зенит»
Теги:

19-летний защитник «Зенита» Данила Прохин поделился эмоциями от дебютного матча в Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:1).

— Это мой дебют в РПЛ и в стартовом составе, потому что с «Томью» в кубковом матче выходил на замену, — цитирует Прохина сайт «Зенита». — Само собой, было легкое волнение сначала, надо было влиться в игру, немного успокоиться. На первых минутах сделал пару точных передач своим и почувствовал уверенность. Думаю, все прошло хорошо.

В матче с «Томью» уже все было сделано, я должен был просто выйти и показать себя, провести на поле 18 минут. А тут чемпионат России, каждый хочет забрать три очка, тем более «Ахмат», его турнирное положение обязывает. Хозяева выходили только за победой, но и мы не должны никому уступать и всегда рассчитываем на успех.

Я рад, что весь год находился в этом коллективе и видел, как все хотели стать чемпионами и все вместе шли к этому. Счастлив, что мы добились своего. Конечно, мне бы хотелось внести больший вклад в общее дело своими минутами на поле.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-07-13-danila-prokhin-akhmat-vykhodil-tolko-za-pobedoy-no-my-ne-dolzhny-nikomu-ustupat-i-vsegda-rasschityva.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир