«Было бы классно вновь оказаться в одном чемпионате». Алексей Миранчук ждет брата в серии А

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заявил, что не мог упустить шанса уехать в ведущий европейский чемпионат. Именно поэтому он не стал подписывать новый контракт с московским клубом.

— Согласен, наверное, после этого было бы тяжело уехать, — рассказал Миранчук в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — 28-29 лет. Куда ехать? Буду здесь уже себя проявлять.

Мне представился хороший шанс: возраст, клуб, страна.

Как мы принимали решение в семье? Не жили этой мыслью, но часто думали и обсуждали.

Брат меня полностью поддержал. Когда прощался с «Локомотивом», он был рядом. Но тяжелее всего было, когда он уезжал в сборную. Ком в горле стоял.

Конечно, мы будем друг друга поддерживать. Но когда ты его физически не чувствуешь... Это будет очень тяжело. Было бы классно вновь оказаться в одном чемпионате. Думаю, у Антохи эта мечта тоже есть.

Он поправился после травмы. Может проявить себя в Лиги чемпионов. И дальше подниматься.