Экс-полузащитник «Зенита» Константин Зырянов в эфире «Зенит-ТВ» вспомнил, что происходило по ходу финала Кубка УЕФА-2007/08 с «Рейнджерс» (2:0).

— После полуфинала с «Баварией» Оттмар Хитцфельд сказал: «Если команда обыгрывает «Баварию» 4:0, то в финале она будет фаворитом». Когда приехали на финал, лично у меня была мысль, что я уже точно больше никогда в своей карьере на такой финал не попаду, поэтому проиграть было бы очень обидно.

— Первый гол был забит лишь на 72-й минуте. Была мысль, что игра может перейти в дополнительное время?

— Я думаю, что шотландцы этого и добивались. Два раза по нулям с «Фиорентиной», еще один раз прошли за счет гостевого гола. Нам нельзя было втягиваться в их игру. Хотя у нас сил хватало.

— Как вы забивали решающий мяч?

— У меня перед этим был отличный момент, который я не смог реализовать — мяч зацепил штангу и ушел мимо. Я сильно переживал, что мог снять все вопросы, но не сделал этого. А когда все же удалось забить, отпустило. Хорошо, что к этому моменту соперник не сравнял счет, у «Рейнджерс» был очень хороший момент после углового.

Сегодня на сайте 2008.fc-zenit.ru можно посмотреть запись финального матча Кубка УЕФА-2007/08 между «Зенитом» и «Рейнджерс». Начало трансляции в 20:00