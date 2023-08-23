Бузникин: «Абаскаль заигрался, он должен уже определяться с основным составом «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ахматом» в рамках 6-го тура РПЛ.

«Я не думаю, что игра будет похожа на матч прошлого сезона, когда сыграли нулевую ничью. У грозненцев сменился тренер, и их игра поменяется. Прошлую игру с «Оренбургом (4:0) они сыграли в атаку. В матче со «Спартаком будут голы с обеих сторон. Атака, конечно, у «Спартака» хорошая, особенно фланги. Да, последние два матчи проиграли в чемпионате, но благодаря своей атаке результат для красно-белых должен быть положительным. В прошлом матче с «Зенитом» (1:3) Семак тактически переиграл Абаскаля — «забил» ему фланги. По моему мнению, Абаскаль заигрался, он должен уже определяться с основным составом», — цитирует Бузникина Legalbet.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет 26 августа и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 9 очками занимают 6-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Грозненская команда расположилась на 9-й позиции, набрав 6 очков.