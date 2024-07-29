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Бутта Магомедов считает, что Артига ставит «Химкам» умный футбол

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Игрок «Химок» Бутта Магомедов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Франком Артигой.

В конце июня 2024 года «Химки» объявили об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера. При нем подмосковная команда заняла первое место в первой лиге и добилась повышения в РПЛ.

«Мы хорошо попрощались с Талалаевым. После его ухода я с ним лично не связывался. Артига? Он ставит умный, атакующий футбол. Франк нас постоянно поддерживает и переживает», — цитирует Магомедова «РБ Спорт».

Артига был назначен главным тренером «Химок» перед началом сезона-2024/25, ранее испанский специалист работал с «Родиной». Под его руководством в сезоне-2023/24 московская команда заняла 5-е место в первой лиге.

Источник: РБ Спорт
Бутта Магомедов
РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
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