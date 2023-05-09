Бушманов сказал, нужно ли «Спартаку» поменять основного вратаря

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов сказал, нужно ли в «Спартаке» поменять основного вратаря.

«Ошибку может совершить любой футболист. Понятно, что ошибка вратаря сразу бросается в глаза. Все зависит от тренера, он видит, как вратарь реагирует на неудачи. Самое важное — реакция футболиста. Если Селихов будет дальше уверен в себе, то почему бы ему не продолжать играть в основном составе», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В матче 26-го тура РПЛ Александр Селихов допустил результативную ошибку, которая привела к голу «Зенита». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга, которая гарантировала себе чемпионский титул за 4 тура до конце чемпионата России.