Пивоваров — об уменьшении ключевых ошибок судей: «ЭСК формируется из тех же людей, чью работу оценивают»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о динамике улучшения работы судей в чемпионате России.

«Дюков говорит об улучшении судейства при уменьшении ключевых ошибок? Смотря, как замерять их количество. Если по числу положительных или отрицательных решений ЭСК, наверное, можно увидеть статистику. Но ее можно так же и сформировать. Особенно, если ЭСК формируется из тех же людей, чью работу и оценивают», — сказал Пивоваров «СЭ».

После 15 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и занимает четвертую строчку турнирной таблицы.

24 ноября бело-голубые на выезде сыграют воронежским «Факелом». Встреча начнется в 16.30 мск.