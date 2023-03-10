Булыкин: «Ахмат» может доставить проблем «Локомотиву». В Грозном всегда играть непросто»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Ахматом».

«Ахмат» — непростой соперник, они могут доставить проблем «Локомотиву». Но сейчас команда Галактионова на хорошем ходу, думаю, все у команды получится. В Грозном всегда играть непросто, там болельщики всегда гонят команду вперед. Но я уверен, что в этой игре Дзюба станет важным игроком. На волне хет-трика он будет в хорошем состоянии, это плюс для «Локомотива», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Игра пройдет 11 марта в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Ахмат» занимает шестое месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. «Локомотив» с 16 очками расположился на 13-й строчке.