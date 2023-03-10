Андрей Канчельскис: «Когда в Европу переезжают 1-2 игрока, надо посмотреть, что вообще происходит с отечественным футболом»

Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о проблемах российского футбола.

«Раньше в России было поколение другое, были классные футболисты. Нас приглашали в европейские чемпионаты, хотели видеть в своих командах. Уровень нашего футбола упал очень сильно. Сейчас любой переезд российского футболиста заграницу — это большой плюс для отечественного футбола, потому что надо двигаться дальше и восстанавливать те традиции, которые у нас были. Раньше из России уезжали в Англию по пять футболистов, также в Испанию. Когда в Европу переезжают 1-2 игрока, надо посмотреть, что вообще происходит с отечественным футболом», — приводит Metaratings.ru слова Канчельскиса.

Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год, а за «Фиорентину» — с 1997-го по 1998-й. Также он играл в составе «Эвертона», «Рейнджерса», «Манчестер Сити», «Саутгемптона» и других клубов.