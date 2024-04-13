Булыкин: «ЦСКА доказал, что является российским топ-клубом»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ничейный результат матча между железнодорожниками и ЦСКА в 24-м туре РПЛ (3:3).

«Конечно, обидно для «Локомотива», что не смогли удержать победу. Команда была близка к победе, ведь вела со счетом 3:1 за десять минут до конца основного времени. Что повлияло на такой результат? Много факторов — замены сыграли свою роль, «Локомотив» расслабился, а ЦСКА нашел свою игру, доказал, что является российским топ-клубом. «Локомотив» даже мог и проиграть, ведь у соперника были моменты и при счете 3:3. Думаю, что зрителям понравился матч», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

ЦСКА с 37 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» такое же количество очков и 5-я строчка (железнодорожники уступают армейцам по дополнительным показателям).