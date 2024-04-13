Ненахов — о целях «Локомотива»: «Наша задача — попасть в тройку»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос о перспективах железнодорожников в текущем сезоне РПЛ.

— Перспективы команды с учетом нынешнего положения?

— Наша задача — попасть в тройку, и мы работаем над этим.

«Локомотив» (37) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, уступая ЦСКА (4-е место и 37 очков) по дополнительным показателям.

Софья Грецкая