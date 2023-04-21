Булыкин: «Думаю, нет смысла Баринову ехать в Турцию»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что полузащитник Дмитрий Баринов может покинуть московский клуб.

- Турция — это одно, чемпионат Италии — это другое, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина. — Сегодня тяжело уезжать куда-то. Ему лучше договориться с «Локомотивом» и строить новую команду в этом сезоне. Я думаю, нет смысла ехать в Турцию. Я бы оставался лидером «Локомотива» и стал участником следующего сезона. Строится интересный коллектив.

— Участие в Лиге чемпионов не сгладит не самый высокий уровень чемпионата Турции?

— Пару игр в сезоне у него будет, но не больше. Он уже играл в Лиге чемпионов, знаком с этим турниром. Здесь вопрос в условиях его контракта и в его месте в стартовом составе. В России ему доверяют, здесь он будет одним из лидеров. Если не будет разницы в зарплате, то нет смысла перебираться в Турцию, а надо заключить долгосрочный контракт с «Локомотивом».

— А есть смысл рассмотреть варианты внутри чемпионата России? Тот же «Зенит».

— Конечно, можно попробовать. Всегда можно разговаривать с нашими клубами и находить лучшие условиях для себя. Думаю, что в следующем сезоне «Локомотив» уже сможет бороться за призовые места.