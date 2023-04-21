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Сегодня, 02:02

Мостовой считает, что «Спартаку» стоит продать Николсона

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможному уходе форварда красно-белых Шамара Николсона из команды.

«Николсона надо продавать за 5-6 миллионов евро, если такое предложение поступит «Спартаку». Это хорошие деньги. Мнение складывается, когда футболист играет несколько игр подряд, а не выходит на поле через раз. Особенно нравится всем рассказывать, когда команда проигрывает. Когда клуб выигрывает, всем кажется, что всё нормально, а игрок на самом деле ничего не показывает.

Сейчас все ругают «Спартак» после матча с «Акроном» — и правильно делают. Но я сказал, что у «красно-белых» все нормально и отлично. Когда я говорю по делу, оказывается, что говорю что-то не то. Думаю, что Николсона все устраивает в Москве, ему здесь комфортно. Всегда все говорят, что у нас все замечательно, ведь в Европе будет тяжелее, там конкуренция, можно сесть в запас», — цитирует Metaratings.ru Мостового.

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 22 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-nikolsona-nado-prodavat-za-5-6-mln-evro-esli-takoe-predlozhenie-postupit-spartaku-244889/
Александр Мостовой
Футбол
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Шамар Николсон
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
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 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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