Булыкин — о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Хорошо сыграли, не испугались и бились до конца»

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Хорошо сыграли, не испугались и бились до конца. Атмосфера в команде хорошая, футболисты радуются победе, бьются друг за друга и очень хорошая самоотдача. Тюкавин здорово себя проявляет. Я бы сказал, что «Динамо» сегодня молодцы», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.