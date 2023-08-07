Салихова: «Зениту» надо срочно выкупать младшего Бакаева. И еще Карпина взять тренером»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением о поражении «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

«Медведеву надо срочно выкупать младшего Бакаева. Нужно реальное усиление. И еще Карпина взять тренером», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.