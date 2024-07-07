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Сегодня, 19:17

Израильский полузащитник Глазер может перейти в «Пари НН»

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Полузащитник сборной Израиля Дан Глазер может перейти в «Пари НН» в ближайшие дни, сообщает one.co.il. По информации издания, греческий ОФИ оформит сделку с российским клубом в ближайшие 24 часа.

Как стало известно «СЭ», инициатором подписания 27-летнего Глазера является главный тренер «Пари НН» Саша Илич, знакомый с израильским полузащитником по греческой лиге, где сербский специалист тренировал клуб «Атромитос».

Контракт Глазера с ОФИ рассчитан до 30 июня 2025 года. По информации оne.co.il, «Пари НН» выплатит греческому клубу компенсацию в размере 90 тысяч евро. При этом портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 миллион евро.

В сезоне-2023/24 Глазер провел 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее он выступал за «Маккаби» (Тель-Авив), с которым дважды выигрывал чемпионат Израиля (с тренером Владимиром Ивичем), Кубок страны, два Суперкубка и два Кубка Тото. За национальную сборную Израиля полузащитник провел 20 матчей.

Эли Швидлер

Саша Илич
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Нижний Новгород
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