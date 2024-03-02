Булыкин объяснил, как ситуация с Промесом может помочь игрокам «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин предположил, как ситуация с задержанием нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ повлияет на игру красно-белых в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Ситуация с Промесом серьезно скажется на боеспособности «Спартака» с игровой точки зрения. Все-таки он является одним из лидеров команды. Москвичам его будет не хватать. А в моральном плане наоборот, команда должна сплотиться и вспомнить о том, что ее цель — попасть как минимум в тройку призеров. Поэтому игроки «Спартака» должны забыть о всех проблемах, выдать шикарную игру и, возможно, посвятить ее кому-то», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправится в Россию. Сейчас Промес находится в ОАЭ.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта на «Газпром Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.