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2 марта, 14:44

Форвард «Ростова» Голенков: «Матч против «Крыльев Советов» был очень интенсивным»

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Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (2:0).

«Я думаю, сам матч по интенсивности и содержанию очень приличным был. Особенно во втором тайме, хорошая половина», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

После 19 туров «Ростов» набрал 24 очка и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» идут на шестой строчке, набрав 29 очков.

В сезоне-2023/24 Голенков сыграл 25 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
Егор Голенков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
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 - : -
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 - : -
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