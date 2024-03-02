Форвард «Ростова» Голенков: «Матч против «Крыльев Советов» был очень интенсивным»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (2:0).

«Я думаю, сам матч по интенсивности и содержанию очень приличным был. Особенно во втором тайме, хорошая половина», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

После 19 туров «Ростов» набрал 24 очка и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» идут на шестой строчке, набрав 29 очков.

В сезоне-2023/24 Голенков сыграл 25 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.