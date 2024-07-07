Стало известно, когда Чавес прибудет в расположение «Динамо»

Агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти ответил на вопрос «СЭ», когда мексиканец вернется в расположение клуба после Кубка Америки.

«С 17 на 18 июля», — сказал Курти «СЭ».

Мексика заняла в своей группе третье место и не вышла в плей-офф.

Новый сезон в РПЛ стартует 20 июля. «Динамо» в первом туре сыграет против «Факела».