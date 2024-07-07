Metaratings: «Спартаку» предложили приобрести Пиняева
Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассматривает кандидатов на позицию левого вингера среди легионеров, однако 19-летнего россиянина могут рассмотреть в свете слухов о возможном изменении лимита на легионеров.
В минувшем сезоне Пиняев провел в РПЛ 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.
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3
|Динамо
|0
|0
|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
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|0
|0-0
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6
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|0
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7
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|0
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8
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|0
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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