Metaratings: «Спартаку» предложили приобрести Пиняева

Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассматривает кандидатов на позицию левого вингера среди легионеров, однако 19-летнего россиянина могут рассмотреть в свете слухов о возможном изменении лимита на легионеров.

В минувшем сезоне Пиняев провел в РПЛ 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.