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Сегодня, 10:02

Metaratings: «Спартаку» предложили приобрести Пиняева

Сергей Разин
корреспондент
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Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассматривает кандидатов на позицию левого вингера среди легионеров, однако 19-летнего россиянина могут рассмотреть в свете слухов о возможном изменении лимита на легионеров.

В минувшем сезоне Пиняев провел в РПЛ 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartaku-predlozhili-priobresti-sergeya-pinyaeva/
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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