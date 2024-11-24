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Булыкин о московском дерби: «Команды играли зрелищно. У «Спартака» получилось лучше»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение от «Спартака» (2:5) в матче 16-го тура РПЛ.

«Команды играли зрелищно, в атакующий футбол, бились, забивали голы. У «Спартака» это получилось лучше. Конечно, когда ты ведешь 3:0, другой команде очень тяжело тебя догнать. А если они будут пытаться сравнивать, станут появляться очень хорошие возможности для контратак — что мы и увидели», — цитирует Булыкина «Газета.ru».

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».

Источник: Газета.ru
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
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Пари НН – Динамо Мх
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
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Данила Прохин

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 13 1 5
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