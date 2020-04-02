Будут ли в «Крыльях» сокращать зарплаты? Отвечает гендиректор

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил «СЭ» позицию самарского клуба на сокращение платежной ведомости во время пандемии коронавируса. Ранее о принятии подобных мер сообщили в «Спартаке» и «Уфе», о готовности уменьшить зарплаты также объявили футболисты ЦСКА.

— Слышал, что уже несколько клубов договорились с игроками о сокращении зарплат, — заявил Шашков. — Мы пока не обсуждали этот вопрос, но обязательно постараемся договориться по уменьшению контрактов весь срок карантина. Команду мы пока распустили до 31 мая. (Евгений Белоусов)