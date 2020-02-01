Будут ли в «Динамо» новички? Рассказывает новый спортивный директор клуба

Новый спортивный директор «Динамо» Желько Бувач в интервью клубному телевидению отметил, что мог возглавить лондонский «Арсенал», однако сейчас настроен применять свои навыки в московском клубе.

— Игра была достаточно конкурентная, темп был достаточно высок и команды показали хорошее качество игры, — сказал Бувач о товарищеском матче «Динамо» — «Слован» (2:0). — Стадион у команды новый современный впечатляющий, руководство было во мне явно заинтересовано, поэтому я и решил принять предложение.

Мог ли я возглавить «Арсенал?» Да, были разговоры, но я счастлив оказаться здесь. У нас уже была встреча с главным тренером «Динамо», это молодой амбициозный специалист, но мы уже нашли точки соприкосновения. В какой футбол будет играть команда, будет также определять именно он, а я буду только давать советы.

Рому Нойштедтера я помню его маленьким мальчиком, также помню Костю Рауша. Будут ли новые футболисты в «Динамо»? Cегодня был только мой первый рабочий день, поэтому пока не готов это обсуждать.