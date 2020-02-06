Будущее Семина. Чемпионство — маст-хэв? Live с Короткиным и Алексеевым — в 15.20
13:00
6 февраля в 15.20 — большой футбольный эфир на YouTube-канале «СЭ». Обозреватели нашего издания Вячеслав Короткин и Констаниин Алексеев обсудят самые важные новости последних дней. Ведущая — Мария Маркова.
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