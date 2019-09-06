Будет ли апелляция в случае УДО Кокорина и Мамаева? Отвечает прокурор

Заместитель Алексеевской межрайонной прокуратуры Дмитрий Пакалов заявил, что пока преждевременно говорить об апелляции в случае положительного решения по условно-досрочному освобождению Александра Кокорина и Павла Мамаева.

— Мнение прокурора будет окончательным только после изучения всех материалов, — сказал Пакалов в интервью «РИА Новости».

— Если примет судья положительное решение, будете ли вы подавать апелляцию?

— Пока преждевременно об этом говорить, еще решение не принято.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области. Сегодня в колонии состоится выездное заседание суда по УДО.