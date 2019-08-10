Бранислав Иванович: "Очень классный мяч забил Дзюба"

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович после матча 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0) в интервью клубному сайту подвел итоги встречи и отметил, что голы новичка Малкома – вопрос времени.

– Самый явный голевой момент динамовцы создали на поле, когда их стало меньше. Почему так получилось?

– Я думаю, когда команда остается в меньшинстве, она больше рискует, вот у них и получился один момент. А вообще я думаю, что мы сегодня очень классно сыграли в обороне.

– Как бы вы оценили игру в целом? Было сложно?

– Да, было сложно. "Динамо" – принципиальный соперник, сегодня они прессинговали нас чуть-чуть повыше, что создавало нам некоторые проблемы. Но мы пытались с этим бороться, проходить из эти трудности. Очень довольны этими тремя очками, продолжаем дальше.

– Если можно, прокомментируйте голы – первый и второй.

– Я думаю, что очень классный мяч забил Дзюба, здорово разобрался, сыграл в стенку с Азмуном, раз-два! Этот гол нам очень помог. Потом мы пытались забить еще, чтобы сломать игру. Это случилось поздновато, но все равно все довольны.

– Выход Малкома как-то взбодрил команду?

– О да! Я думаю, что он очень классный игрок – посмотрите, как он работает с мячом, у него отличное чувство игры. Конечно, ему нужно время, нужно, чтобы он тренировался с командой, чтобы работал каждый день, на каждой тренировке. Когда он начнет играть в основе и когда начнет забивать – вопрос времени. Первые два-три месяца новичку всегда непросто, но у него есть поддержка в команде. Он классный, без вопросов.

– Вы сами несколько раз шли вперед, тоже пытались повести за собой команду?

– Так получилось, у нас была возможность выйти из обороны и было пространство, которое можно использовать.