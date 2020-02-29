Бранислав Иванович: «Хочу остаться в «Зените», но это зависит не от меня»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после игры с «Локомотивом» (0:0) в 20-м туре Тинькофф — РПЛ ответил на вопрос о новом контракте с клубом. Нынешнее соглашение завершается по итогам текущего сезона.

— Это не та тема, на которую я люблю говорить с журналистами. Надеюсь, все закончится хорошо, — отметил Иванович.

— Но вы хотите остаться в клубе?

— Да, но это зависит не от меня. (Дмитрий Зимин)