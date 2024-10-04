Непомнящий огорчился в связи с новой травмой Глушенкова и посоветовал игроку пойти в церковь

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал травму полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Ой, досада! Я так сожалею, что это случилось. Так хотелось посмотреть на его игру... Это какая-то беда, в церковь надо пойти. То руку сломал, сейчас заднюю дернул. Досада», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

В матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1) Глушенков не смог продолжить игру и ушел в подтрибунное помещение на 72-й минуте. У петербургской команды больше не было замен, поэтому она осталась в меньшинстве. В следующем матче «Зенит» 5 октября встретится с «Оренбургом» в рамках чемпионата России.