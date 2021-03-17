Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от победы над московским ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф-РПЛ (3:2).

«Настроение отличное, потому что «Зенит» вышел на финишную прямую, и никто не сможет остановить его на пути к чемпионству, — сообщил Боярский «СЭ». — Интересно было бы снова посмотреть матч со «Спартаком», чтобы убедиться, что «Зенит» сильнее всех команд. Была неопрятная игра, слишком много событий развернулось на поле. Все эти ВАРы нужно закрывать к чертовой матери, от них толку никакого. 4-й год без пользы — тут и дураку все понятно. «Зенит» уже выиграл, а они обсуждают — был пенальти или его не было. В любом случае, «Зенит» заслуженно выиграл. Мне обидно, что почти не смог себя проявить в этом матче Сердар Азмун. Я был уверен, что он сегодня покажет себя, забьет пару мячей. Артем Дзюба реабилитировал себя по ходу матча. Всех собак спускать на него за незабитый пенальти не стоит, потому что Акинфеев очень хороший вратарь. Дзюба сегодня забил гол, сделал голевую, все у него в порядке. Он лидер команды».

Боярский также прокомментировал возможную отставку главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Это ненормально. Каждый раз вешать вину на тренера — это абсолютные глупости. Выгонять дирижера из-за того, что оркестр сыграл не так, как хотелось — это идиотизм. Дирижеров мало, а тем более талантливых. ЦСКА — хорошая команда, в которой замечательные игроки и тренер. Лучше, чем при Гончаренко, они играть не будут», — добавил Боярский.

После 23 туров «Зенит» лидирует в таблице с 48 очками. ЦСКА идет третьим, на его счету 40 очков. Между ними расположился «Спартак» (41 очко), который проведет игру 23-го тура с «Уралом» 18 марта.

(Артем Бухаев)