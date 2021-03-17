Чалов — о роли запасного: «Сколько мне дают времени на поле, столько и пытаюсь показать на поле»
22:55
Нападающий ЦСКА Федор Чалов после завершения матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (2:3) рассказал, как относится к тому, что в последнее время чаще оказывается на скамейке запасных.
— Как относитесь к тому, что сейчас не так часто попадаете на поле?
— Мое дело — работать на каждой тренировке, доказывать на каждой игре. Сколько мне дают времени на поле, столько и пытаюсь показать на поле, — заявил Чалов.
— Какое впечатление о матче?
— Потеряли инициативу во втором тайме, пропустили два гола, удаление было. Сложно оценивать игру — бились вдесятером, выглядели неплохо, пытались отыграться и даже забили гол. К сожалению, не получилось.
(Константин Колмаков)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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