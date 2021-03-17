Нападающий ЦСКА Федор Чалов после завершения матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (2:3) рассказал, как относится к тому, что в последнее время чаще оказывается на скамейке запасных.

— Как относитесь к тому, что сейчас не так часто попадаете на поле?

— Мое дело — работать на каждой тренировке, доказывать на каждой игре. Сколько мне дают времени на поле, столько и пытаюсь показать на поле, — заявил Чалов.

— Какое впечатление о матче?

— Потеряли инициативу во втором тайме, пропустили два гола, удаление было. Сложно оценивать игру — бились вдесятером, выглядели неплохо, пытались отыграться и даже забили гол. К сожалению, не получилось.

(Константин Колмаков)