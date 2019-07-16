Бородюк увидел большие изменения в "Рубине" после ухода Бердыева - и они ему понравились

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк в интервью RT отметил, что ему понравилась игра "Рубина" в первом туре чемпионата России. По его словам, казанцы не стали играть хуже после ухода Курбана Бердыева.

– Программа первого тура завершилась в Черкизово, где "Рубин" неожиданно для многих дал бой вице-чемпиону страны. Встреча завершилась со счетом 1:1. Как это удалось казанцам? Ведь после того как клуб оставил Курбан Бердыев, никто не верил, что команда из Татарстана сможет на равных бороться с грандами...

– Лично мне очень понравился "Рубин"! Роману Шаронову удалось создать новую команду, которая разительно отличается от своей предыдущей версии. В кратчайшие сроки удалось привить коллективу иную модель исполнения. Отмечу, как казанцы контролировали мяч, быстро уходили в контратаку. Только положительные эмоции от их действий на поле!