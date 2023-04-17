Кафанов заявил, что у Песьякова нет опытного конкурента его уровня в «Ростове»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о конкуренции за место в воротах ростовской команды в текущем сезоне.

«Песьяков впервые в такой ситуации, когда у него нет опытного конкурента его уровня. И когда Никита Медведев получил травму — мы сели с Сережей и поговорили. Объяснили ему, что у него теперь вдвое больше ответственности, и что, несмотря на отсутствие достойных конкурентов, расслабляться нельзя», — приводит Sport24 слова Кафанова.

34-летний Сергей Песьяков в текущем сезоне принял участие во всех матчах «Ростова» в чемпионате России и Кубке страны, пропустив 41 мяч за 31 игру.