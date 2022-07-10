Борис Ротенберг: «Спрашивайте у ребят, какой я: плохой или хороший»
Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал, как вел себя в коллективе.
— Ребята говорят, что вы часто помогаете советом внутри команды? Что это за советы?
— Это то, чему вы можете позавидовать. Футбольная жизнь — это классная жизнь, это привилегия быть футболистом особенно такого большого клуба, как «Локомотив». Многие вещи, которые происходят, они там и остаются. Спрашивайте у ребят, какой я: плохой или хороший, но все, что у нас ними было, это останется между нами.
— У тебя был очень сложный период, три года лечился. Там была история и с заражением крови, говорили, что была даже угроза жизни.
— Не хотел бы подробности рассказывать. Была очень сложная ситуация. Хотел бы поблагодарить также и с своего агента, Дмитрия Селюка, который мне помог именно помог, когда у меня была самая тяжелая ситуация. Именно он мне посоветовал поехать в Испанию, слава Богу, что врач Рамон Кугад вытащил мое колено. Благодаря этим людям в том числе я сегодня смог выйти на поле. Когда смотришь на футболистов, понимаешь, что их все очень сильно ругают. Болельщики всегда вправе ругать спортсменов, нот главное, чтобы это не переходило какие-то границы. Все то, что происходило, для меня было удовольствие. Важно поставить точку именно так.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -