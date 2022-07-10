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Борис Ротенберг: «Спрашивайте у ребят, какой я: плохой или хороший»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал, как вел себя в коллективе.

— Ребята говорят, что вы часто помогаете советом внутри команды? Что это за советы?

— Это то, чему вы можете позавидовать. Футбольная жизнь — это классная жизнь, это привилегия быть футболистом особенно такого большого клуба, как «Локомотив». Многие вещи, которые происходят, они там и остаются. Спрашивайте у ребят, какой я: плохой или хороший, но все, что у нас ними было, это останется между нами.

— У тебя был очень сложный период, три года лечился. Там была история и с заражением крови, говорили, что была даже угроза жизни.

— Не хотел бы подробности рассказывать. Была очень сложная ситуация. Хотел бы поблагодарить также и с своего агента, Дмитрия Селюка, который мне помог именно помог, когда у меня была самая тяжелая ситуация. Именно он мне посоветовал поехать в Испанию, слава Богу, что врач Рамон Кугад вытащил мое колено. Благодаря этим людям в том числе я сегодня смог выйти на поле. Когда смотришь на футболистов, понимаешь, что их все очень сильно ругают. Болельщики всегда вправе ругать спортсменов, нот главное, чтобы это не переходило какие-то границы. Все то, что происходило, для меня было удовольствие. Важно поставить точку именно так.

Борис Ротенберг-младший
ФК Локомотив (Москва)
0
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