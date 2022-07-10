Цорн: «Наверняка еще будут приобретения в линию нападения»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.
— Мы все еще смотрим замену линии атаки на Кухту, потому что он ушел. Наверняка еще будут приобретения в линию нападения.
У нас же у Кухты аренда, мы получаем за него деньги. Финансово клуб ничего не отступает. Для нас это не использование разрешения ФИФА, а аренда. Его мотивационная причина тоже не связана с решением ФИФА, а реально личная история.
— Сильянов в «Ростове» с правом выкупа?
— У них есть право выкупа, да. Не факт, что через год продадим Сильянова, поэтому пока это предложение будет финансово выгоднее для клуба. Мы решили так сделать.
— Было много разговоров, что идет омоложение состава.
— Кончено.
— Но Живоглядов достаточно немолодой.
— Но Сильянов тоже и в «Ростове» лучше на левом фланге смотрится, чем на правом. В «Ростове» тоже подтверждали этот факт. На левый факт пока не рассматривали его.
— Если ли желание отдать Худякова в аренду?
— Нет. Посмотрим, кто выиграет конкуренцию и кто будет играть.
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|+/-
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0
|0
|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -