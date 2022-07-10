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Цорн: «Наверняка еще будут приобретения в линию нападения»

Цорн пообещал укрепить линию нападения «Локомотива»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

— Мы все еще смотрим замену линии атаки на Кухту, потому что он ушел. Наверняка еще будут приобретения в линию нападения.

У нас же у Кухты аренда, мы получаем за него деньги. Финансово клуб ничего не отступает. Для нас это не использование разрешения ФИФА, а аренда. Его мотивационная причина тоже не связана с решением ФИФА, а реально личная история.

— Сильянов в «Ростове» с правом выкупа?

— У них есть право выкупа, да. Не факт, что через год продадим Сильянова, поэтому пока это предложение будет финансово выгоднее для клуба. Мы решили так сделать.

— Было много разговоров, что идет омоложение состава.

— Кончено.

— Но Живоглядов достаточно немолодой.

— Но Сильянов тоже и в «Ростове» лучше на левом фланге смотрится, чем на правом. В «Ростове» тоже подтверждали этот факт. На левый факт пока не рассматривали его.

— Если ли желание отдать Худякова в аренду?

— Нет. Посмотрим, кто выиграет конкуренцию и кто будет играть.

ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
0
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