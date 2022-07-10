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Цорн: «Запросы по Баринову были, но официального предложения не было»

Цорн прокомментировал слухи о возможном уходе Баринова из «Локомотива»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слухи о том, что полузащитник Дмитрий Баринов может покинуть клуб этим летом.

«Мы не собираемся расставаться с ним. Он лидер и важный игрок. Никаких предложений не было. Интерес был. Запросы были от нескольких клубов, но официального предложения не было», — сказал Цорн.

Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив».

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
0
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