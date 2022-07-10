Цорн: «Запросы по Баринову были, но официального предложения не было»
Цорн прокомментировал слухи о возможном уходе Баринова из «Локомотива»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слухи о том, что полузащитник Дмитрий Баринов может покинуть клуб этим летом.
«Мы не собираемся расставаться с ним. Он лидер и важный игрок. Никаких предложений не было. Интерес был. Запросы были от нескольких клубов, но официального предложения не было», — сказал Цорн.
Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.
В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив».
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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|17.07
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Динамо – Ростов
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