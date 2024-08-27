Источник: «Локомотив» может арендовать Севикяна у «Ференцвароша»

Бывший полузащитник «Пари НН» и игрок «Ференцвароша» Эдгар Севикян может перейти в «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, столичный клуб хочет арендовать 23-летнего футболиста сборной Армении с опцией права выкупа. Если «Локомотив» не договорится с другими кандидатами на эту позицию, то в конце трансферного окна попробуют приобрести Севикяна.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в одной игре, проведя на поле восемь минут.