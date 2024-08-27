Источник: «Локомотив» может арендовать Севикяна у «Ференцвароша»
Бывший полузащитник «Пари НН» и игрок «Ференцвароша» Эдгар Севикян может перейти в «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По данным источника, столичный клуб хочет арендовать 23-летнего футболиста сборной Армении с опцией права выкупа. Если «Локомотив» не договорится с другими кандидатами на эту позицию, то в конце трансферного окна попробуют приобрести Севикяна.
В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в одной игре, проведя на поле восемь минут.
Источник: Telegram-канал
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Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
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|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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