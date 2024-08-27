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Сегодня, 14:29

Источник: «Локомотив» может арендовать Севикяна у «Ференцвароша»

Виктория Кравченко
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Эдгар Севикян.
Фото ФК «Ференцварош»

Бывший полузащитник «Пари НН» и игрок «Ференцвароша» Эдгар Севикян может перейти в «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, столичный клуб хочет арендовать 23-летнего футболиста сборной Армении с опцией права выкупа. Если «Локомотив» не договорится с другими кандидатами на эту позицию, то в конце трансферного окна попробуют приобрести Севикяна.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в одной игре, проведя на поле восемь минут.

Источник: Telegram-канал
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
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 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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