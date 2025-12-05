Тюкавин — об анонсе дерби от «Спартака»: «Молодцы, что подкололи. Забьем минимум один, а там посмотрим»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» отреагировал на видеоролик «Спартака» перед дерби в 18-м туре РПЛ.

«Согласен, что у нас нет трофеев. «Спартак» молодцы, что подкололи. Но все в субботу решат игроки на поле. Ответим ли мы дерзко? Забьем минимум один, а там посмотрим», — сказал Тюкавин «СЭ».

«Спартак» и «Динамо» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 6 декабря. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.