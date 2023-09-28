Игнатьев: «Вдруг Месси приедет играть за «Краснодар», тогда команда еще больше воспрянет»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о шансах «Краснодара» выиграть чемпионат России в сезоне-2023/24.

«Краснодар» находится на первой строчке. «Зенит» же пять раз подряд был чемпионом России, но сейчас в таком положении, когда сложно сказать, станет ли клуб вновь чемпионом. В любом случаем надеемся, что состояние команды придет на круги своя.

«Краснодар», показывая хорошую игру, накладывает на нее качество игровых действий, результативности: и в атаке, и обороне. Этот баланс дает им возможности. Но кто-то может получить травму, команда потеряет физическую форму. Такое бывает на длительном промежутке времени. Образуется функциональная яма. Или наоборот они могут купить Месси. Может, он обидится на «Интер Майами» и решит приехать в краснодарский клуб. Команда еще больше воспрянет. Хорошо, что сегодня «Краснодар» задал тональность и находится на лидирующей позиции. А дальше будем смотреть, интерес никак не пропадет», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

После девяти туров РПЛ краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 21 очко. Следующий матч команда проведет 30 сентября против «Рубина».