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28 сентября, 23:39

Игнатьев: «Вдруг Месси приедет играть за «Краснодар», тогда команда еще больше воспрянет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о шансах «Краснодара» выиграть чемпионат России в сезоне-2023/24.

«Краснодар» находится на первой строчке. «Зенит» же пять раз подряд был чемпионом России, но сейчас в таком положении, когда сложно сказать, станет ли клуб вновь чемпионом. В любом случаем надеемся, что состояние команды придет на круги своя.

«Краснодар», показывая хорошую игру, накладывает на нее качество игровых действий, результативности: и в атаке, и обороне. Этот баланс дает им возможности. Но кто-то может получить травму, команда потеряет физическую форму. Такое бывает на длительном промежутке времени. Образуется функциональная яма. Или наоборот они могут купить Месси. Может, он обидится на «Интер Майами» и решит приехать в краснодарский клуб. Команда еще больше воспрянет. Хорошо, что сегодня «Краснодар» задал тональность и находится на лидирующей позиции. А дальше будем смотреть, интерес никак не пропадет», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

После девяти туров РПЛ краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 21 очко. Следующий матч команда проведет 30 сентября против «Рубина».

Источник: Betonmobile
РПЛ
ФК Краснодар
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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