Дзюба заявил, что у Карпукаса худшая прическа в «Локомотиве»: «Не можем определиться, Мавроди или клоун Пеннивайз»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба считает, что у полузащитника Артема Карпукаса худшая прическа среди его одноклубников.

«Карпукас, наверное, все-таки. Мы так и не можем определиться, он Мавроди или клоун Пеннивайз из «Оно», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовала пресс-служба «Локомотива».

В текущем сезоне Карпукас провел 13 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.