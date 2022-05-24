Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Тинькофф РПЛ.

«Считаю, что это положительное явление. При принятии решения соблюден спортивный принцип и учтены все реалии нашего футбола, в первую очередь тут я имею в виду качество подготовки игроков. Чтобы увеличивать чемпионат, нужен материал в первую очередь — на основе чего расширять. Поэтому, на мой взгляд, люди, отвечающие за развитие футбола, поступили очень верно. И самое главное, они дали понять, что все будет на честной основе», — заявил Игнатьев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне.