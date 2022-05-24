Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:13

Борис Игнатьев: «Чтобы увеличивать чемпионат, нужен материал в первую очередь — на основе чего расширять»

Борис Игнатьев отреагировал на решение РФС сохранить действующий формат РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Тинькофф РПЛ.

«Считаю, что это положительное явление. При принятии решения соблюден спортивный принцип и учтены все реалии нашего футбола, в первую очередь тут я имею в виду качество подготовки игроков. Чтобы увеличивать чемпионат, нужен материал в первую очередь — на основе чего расширять. Поэтому, на мой взгляд, люди, отвечающие за развитие футбола, поступили очень верно. И самое главное, они дали понять, что все будет на честной основе», — заявил Игнатьев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1007069-boris-ignatev-rasshirenie-rpl-futbol
РПЛ
РФС
Борис Игнатьев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Он предпочел модные показы Лиге чемпионов». Как знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма
«Играть на Уимблдоне больше не за что». Из-за отстранения россиян от турнира отказывают звезды, Джокович провалится в рейтинге и уступит Медведеву
Материалы сюжета: РПЛ-2022: чемпионат не расширят, а вернут ли Кубок лиги?
Мостовой: «Со спортивной точки зрения отказ от расширения РПЛ считаю правильным»
Гаджиев считает, что в перспективе число участников РПЛ нужно увеличивать до 18
Алдонин: «Вполне логичное решение — оставить 16 команд»
Тихонов об отказе от расширения РПЛ: «Если хотите больше игр, разбейте на восьмерки и сделайте третий круг»
Газизов будет продолжать доказывать, что 18 команд в РПЛ — это правильно
Джано — об отказе от расширения: «С 18 клубами РПЛ была бы интереснее»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Рубин» обратился к болельщикам после решения РФС о сохранении формата РПЛ
Футболисты «Уфы» посетили придорожное кофе по пути на матч с «Оренбургом»
Алдонин: «Вполне логичное решение — оставить 16 команд»
Вице-президент РФС Каменской: «Решение по мораторию было единогласным, за исключением одного голоса»
Член исполкома и вице-президент РФС оценил возможность возрождения Кубка лиги
Гинер: «Останутся ли Березуцкие? У меня сегодня исполком, а не собрание клуба»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев считает, что в перспективе число участников РПЛ нужно увеличивать до 18

Мостовой: «Со спортивной точки зрения отказ от расширения РПЛ считаю правильным»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости