Борис Игнатьев: "Локомотив", на мой взгляд, несколько недооценил "Рубин"

Экс-тренер "Локомотива" Борис Игнатьев считает, что команда недооценила "Рубин" в 1-м туре чемпионата России. Во 2-м туре красно-зеленые в эти выходные сыграют с "Тамбовом".

– Игра "Тамбова" в матче с "Зенитом" произвела хорошее впечатление, новички неплохо проявили себя, – цитируют "Известия" Игнатьева. – Но мне кажется, им помогла определенная эмоциональная заряженность. Ведь для клуба это был дебютный матч в РПЛ и сразу на таком стадионе – на трибунах собралось более 45 тысяч болельщиков. "Локомотив", на мой взгляд, несколько недооценил "Рубин". "Железнодорожники" не показали того уровня, который демонстрировали в победной игре за Суперкубок с "Зенитом" (3:2). Думаю, перед игрой с "Тамбовом" Юрий Семин напомнит команде о том, что проходных матчей не бывает.

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