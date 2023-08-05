Бонгонда обновил рекорд «Спартака» по числу матчей подряд с голевыми действиями для новичков

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда установил новый рекорд клуба по числу матчей подряд с голевыми действиями для новичков команды.

В субботу, 5 августа 27-летний конголезец забил гол в игре 3-го тура РПЛ против «Рубина». Форвард выполнил результативное действие в четвертом матче подряд.

Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» 12 июля 2023 года. На его счету 3 гола и 1 результативная передача в 4 матчах за красно-белых.