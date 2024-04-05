Болельщика «Спартака» избили и отобрали барабан с символикой клуба

В Подмосковье 4 апреля четверо мужчин избили 22-летнего болельщика «Спартак» и отобрали у него барабан с символикой клуба. Парень возвращался после матча Кубка России с «Зенитом» (1:2). Встреча проходила на «Открытие Арене».

Нападение произошло на железнодорожной станции «Люблино». После кражи и избиения злоумышленники убежали.

Проводится проверка по факту произошедшего. Стоимость барабана — 8 тысяч рублей.