Дьяков поделился ожиданиями от матча «Динамо» против «Спартака»

Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Спартака» в 23-м туре РПЛ.

«Фаворитом выглядит «Динамо», они повыше в турнирной таблице и пока еще в чемпионской гонке. «Спартак» отстает, и его очень прилично лихорадит, поэтому для меня фаворит «Динамо». Очень интересно посмотреть, как они проведут этот матч после игры с «Ростовом». Опять так же ужасно сыграют в обороне? Я видел кубковый матч, там опять были проблемы в обороне, просто уровень исполнительского мастерства «СКА Хабаровск» не позволил забить больше мячей. «Спартак» — команда другого уровня, поэтому посмотрим. Будет интересно», — сказал Дьяков Metaratings.ru.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 38 очками. «Спартак» с 32 баллами располагается на шестом месте.

Встреча команд пройдет 7 апреля. Начало — в 17.00 мск.