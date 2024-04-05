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Сегодня, 12:45

Дьяков поделился ожиданиями от матча «Динамо» против «Спартака»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Спартака» в 23-м туре РПЛ.

«Фаворитом выглядит «Динамо», они повыше в турнирной таблице и пока еще в чемпионской гонке. «Спартак» отстает, и его очень прилично лихорадит, поэтому для меня фаворит «Динамо». Очень интересно посмотреть, как они проведут этот матч после игры с «Ростовом». Опять так же ужасно сыграют в обороне? Я видел кубковый матч, там опять были проблемы в обороне, просто уровень исполнительского мастерства «СКА Хабаровск» не позволил забить больше мячей. «Спартак» — команда другого уровня, поэтому посмотрим. Будет интересно», — сказал Дьяков Metaratings.ru.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 38 очками. «Спартак» с 32 баллами располагается на шестом месте.

Встреча команд пройдет 7 апреля. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/vitalii-dyakov-dinamo-vyglyadit-favoritom-matcha-so-spartakom-350414/
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
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Динамо – Спартак
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