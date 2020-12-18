Болельщик «Спартака» после матча с «Зенитом» получил годичный запрет на посещение стадиона

Болельщик «Спартака», задержанный после матча с «Зенитом», получил запрет на посещение стадиона сроком на один год.

После игры 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1), которая состоялась в среду на «Газпром Арене», в отделы полиции было доставлено 14 человек за нарушения на стадионе и еще пять за нарушения около него. Четверо болельщиков красно-белых провели в отделах двое суток. Трое были признаны невиновными и отпущены на свободу, четвертый получил двое суток ареста и годичный запрет на посещение стадиона.