Более 500 человек сделали предзаказ формы "Ростова" в ковровой расцветке

Более 500 человек сделали предзаказ четвертого комплекта формы "Ростова" в ковровой расцветке. Цена за футболку составляет 2500 рублей.

Пресс-служба "Ростова" продолжила тему с ковром, которая поднялась после матча 4-го тура РПЛ в воскресенье с красноярским "Енисеем" (4:0).

Во время трансляции после одного из забитых голов в трансляцию матча попали болельщики донского клуба, у которых в руках был ковер. После игры клуб начал поиски этих людей и пообещал, что постелет его на базе, если пост в Твиттере наберет 500 лайков. Условие было выполнено менее, чем за сутки.

Российская премьер-лига: турнирная таблица премьер-лиги,

календарь и результаты матчей, расписание по турам